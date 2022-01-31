مقدمات النشرات المسائيّة

الرد اللبناني على المبادرة الكويتية-الخليجية-الدولية في إطار الدرس والموضوع اللبناني لم يأخذ حيزا واسعا خلال الإجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب أمس في الكويت نظرا الى عدم صدور موقف علني وخصوصا أن التداول يركز أيضا على قضايا عربية مشتركة.وثمة معلومات تشير الى أن دول الخليج لن تتخذ إجراءات عقابية جديدة تجاه لبنان لكن في حال جاء الموقف الخليجي سلبيا بعد دراسة الرد اللبناني فقد تكون له تداعيات لناحية رفض دول مجلس التعاون مساعدة لبنان فهل ستكون الأيام المقبلة كفيلة بإحاطة لبنان بعناية مركزة نظرا لصعوبة المرحلة التي يمر بها؟داخليا، مجلس الوزراء مستمر في جلساته في السراي الحكومي لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2022، وهو يستكمل جلساته الأربعاء بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري الى تركيا غدا في زيارة رسمية ليوم واحد.مجلس الوزراء طلب المزيد من الإستفسارات من وزير الطاقة وليد فياض بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة وأقر مساعدات ولفت وزير التربية وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إلى أن المجلس بحث بملف الدولار الجمركي ولم يتم البت به كما أطلع وزير الداخلية المجلس على ضبط سبع عشرة شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبين أن دور هذه الشبكات محلي وإقليمي.وفي إطار خروقات العدو الإسرائيلية وانتهاكاته المتكررة للقرارات الدولية طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب تقديم شكوى في مجلس الأمن ضد إسرائيل لإستخدامها الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.وكانت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي خرقتا الأجواء اللبنانية فجر اليوم من كفركلا وصولا حتى ضهر البيدر، في وقت نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري في وقت مبكر اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي إستهدف الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق.من السماء الى الأرض تمتد وقاحة العدو الإسرائيلي الذي استخدم الأجواء اللبنانية مجددا لشن عدوان بالصواريخ على دمشق بالتوازي مع محاولات إسرائيلية بائسة لزرع شبكات تجسسية وتجنيد عملاء من ضعاف النفوس في أرض لبنانوفيما تصدت سوريا للعدوان عبر وسائط الدفاع الجوي وأسقطت بعض صواريخه فإن لبنان عبر حكومته سيعد تقريرا حول هذا العدوان تمهيدا لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تحفظ سيادتهعلى الأرض نجح لبنان عبر أجهزته ولا سيما فرع المعلومات بتفكيك شبكة تجسس معقدة في إنجاز نوعي أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري به موجها التحية والتقدير للقوى الامنية ولعيونهم الساهرة على أمن لبنان وتحصين سلمه الاهليهذا على مستوى العسكر والأمن أما على المستوى الدبلوماسي فإن مسقط شغلت محركاتها من أجل لم شمل العرب وتصحيح أخطاء الماضي وتجاوزه وحط وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مطار دمشق في زيارة وصفها الجانب السوري بالمفصلية.وبالتوازي مع عمل دبلوماسية الحكومات كان الرئيس نبيه بري بوصفه عراب الدبلوماسية البرلمانية يطلع من الأمين العام للإتحاد البرلماني العربي (فايز الشوابكة) على اجواء مؤتمر الإتحاد المزمع عقده في القاهرة الشهر المقبل وأهمية مشاركة سوريا فيهفي التفاصيل اللبنانية إستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته المفتوحة لنقاش الموازنة حيث جرى البحث في الدولار الجمركي ولم يبت به فيما تم اقرارالمساهمة الاجتماعية للقطاع العام ب 75 بالمئة من أساس الراتب بما لا يقل عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايين وطلب المجلس من وزير الطاقة المزيد من الاستفسارات بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلةهذه السلفة رفض المكتب السياسي لحركة امل إعطاءها إلى مؤسسة كهرباء لبنان في ظل الفشل المستمر والمستدام في معالجة جذور أزمة الكهرباء من دون أي خطوة إصلاحية جدية للقطاع بأكمله خصوصا أن سياسة السلف هي الأساس في هذا الإنهيار الاقتصادي والمالي بفعل ما حملته للدولة من أعباء دون أن تجدي نفعا بل لم يتم تعيين الهيئة الناظمة للقطاع بعد ولم تطبق القوانين المرعية الإجراء مما أدى إلى تحميل المواطن مزيدا من الأعباء في ظل فاتورة عالية للمولدات الكهربائية الخاصةأكثر من رسالة نارية حملتها صواريخ اليمن الباليستية ومسيراته الذكية الى دبي وابو ظبي، فاصابت مراميها.. وان حاول المأزومون الانكار فان الاماراتيين يعرفون ويفهمون اهمية الاهداف التي اصابها اعصار اليمن بنسخته الثالثة ..صواريخ وطائرات عبرت الاجواء السعودية تماما كما عبرتها طائرة رئيس الكيان العبري اسحاق هرتسوغ ، بفارق ان الطائرة الاسرائيلية مرحب بها سعوديا، اما الترحيب اليمني بضيف ابو ظبي فكان بما يليق بامنيات الاطفال الفلسطينيين واليمنيين الذين تثبت الايام انهم يتعرضون للعدوان نفسه ..وبنفس خيبة اهل العدوان كان حديث الاعلام العبري عن التقديرات الامنية والسياسية الصهيونية لزيارة هرتسوغ الى الامارات، فكانت اول وابرز المصابين بالصواريخ اليمنية، وكذلك كل نظريات التطبيع التي أشيع انها تؤمن الحماية الامنية .اما سمعة الامارات المحطمة بالعزيمة اليمنية، فقد نعاها مركز “ستراتفور” الأميركي للدراسات الأمنية والاستخباراتية، معتبرا ان اعصار اليمن قوض سمعة الامارات كمركز تجاري آمن، فضلا عن القلق الذي بدأ يتسلل إلى نفوس قاطنيها سكانا وشركات بحسب المركز الاميركي ..وبحسب الامن اللبناني فان عملية نوعية لقوى الامن الداخلي قوضت آمال الصهيوني بزرع الفتن وضرب المقاومة، حيث اكتشف فرع المعلومات شبكات تجسس اسرائيلية على طول الاراضي اللبنانية، مستفيدة من الارض الخصبة التي يؤمنها بعض الداخل – اتباع الخارج .اما السياق اليومي اللبناني فلم يخرج عن المعتاد، نقاش حكومي للموازنة وهبوط لسعر الدولار تحت منصة صيرفة، وهو ما لم يصرفه بعض التجار تخفيضا للاسعار .وعن المماطلة المتعمدة لمصرف لبنان لتسليم المعلومات المطلوبة لشركة التدقيق المحاسبي الجنائي، كان تحذير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحاكم مصرف لبنان من أن المساءلة آتية، وأن القضاء على موعد معها .وعن القضاء على النظام المصرفي الذي لم نصنعه نحن بل صنعته ارادات خارجية ووزارة الخزانة الاميركية، كان سؤال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مخاطبا الاميركيين بأن لا تخوفونا فانتم تهدمون ما بنيتموه بعد أن عجزت تلك المؤسسات عن اذلالنا..المنطقة تتأرجح بين طبول الحرب والدعوات الى السلام. في اليمن الحوثيون يتراجعون، ويحاولون تعويض التراجع بطائرات مسيرة وبصواريخ باليستية يرسلونها الى الامارات العربية المتحدة، وآخرها اليوم الى ابو ظبي التي يزورها الرئيس الاسرائيلي للمرة الاولى.في الظاهر العمل العسكري تصعيدي استفزازي حتى النهاية، لكنه في الواقع دليل على الانهاك والضعف اللذين يشعر بهما الحوثيون بعد التقدم الذي حققته وتحققه قوات التحالف العربي.فالحوثيون المتراجعون يريدون ويعملون لعقد حوار يمني يمني سواء في اليمن او في اي دولة محايدة مثل سلطنة عمان، وهو ما اعلنه بكل صراحة ووضوح القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي.في سوريا، اسرائيل تشن غارات على مواقع عسكرية ومستودعات اسلحة وذخائر تابعة لحزب الله، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقد تزامن القصف مع وصول وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.اما في بغداد فالمشهد مختلف تماما. اذ تستعد العاصمة العراقية لاستقبال اللقاء الخامس بين السعودية وايران بمواكبة عراقية. فاذا عطفنا ما يحصل في المنطقة بمحادثات فيينا المعلقة موقتا امكن القول إننا على مفترق طرق. فالى اين سيؤدي بنا المفترق المفصلي :الى الحرب ام الى السلام؟في لبنان الصورة مختلفة. فالحروب العبثية مستمرة، ولو من دون نتيجة. آخر الحروب السجال الذي دار بين القصر الجمهوري وبين المصرف المركزي حول عرقلة او عدم عرقلة التدقيق الجنائي.وبمعزل عمن حجته اقوى في السجال الدائر، فان اسئلة كثيرة تطرح على هامش ما حصل ابرزها الاتي : هل معقول ان تسقط الدولة الى هذا الدرك من الفوضى المؤسساتية والقانونية ؟ وهل من المنطق في شيء ان تصبح رئاسة الجمهورية طرفا في سجال مع مؤسسة رسمية تابعة بشكل او بآخر للدولة اللبنانية؟ وهل بهذا النموذج السيء يمكن ان نواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وان نكسب ثقة المجتمعين العربي والدولي؟وعلى سيرة الثقة، فان الجو الخليجي تجاه الرد اللبناني على الورقة الكويتية لا يبدو ايجابيا.ووفق المعلومات، فان الرد الخليجي لن يتأخر كثيرا، وسيتضمن تفنيدا للرد اللبناني، وخصوصا في موضوع سلاح حزب الله، الذي لم يقنع الدول الخليجية على ما يبدو. لكن المؤكد انه في حال اتخاذ تدابير خليجية معينة ضد لبنان فانها لن تأتي على حساب الجاليات اللبناني في دول الخليج.في هذا الوقت عاد الحديث عن امكان بحث مجلس النواب من جديد في قانون الانتخاب، والهدف واضح: الغاء اقتراع المغتريبن في كل الدوائر وحصره في دائرة واحدة تستحدث هي الدائرة 16. فهل يرتكب اركان المنظومة هذه الجريمة القانونية والدستورية بعدما اكتشفوا ان الصوت الاغترابي سيعاقبهم على كل افعالهم من ثلاثين عاما الى اليوم؟خوفهم قد يدفعهم الى ذلك، لذلك ايها اللبنانيون، كونوا متيقظين وامنعوا التنكيل بدستوركم وقوانيكم. اردعوا المنظومة اليوم عن تعديل قانون الانتخاب، وعاقبوا مرشحيها غدا في صناديق الاقتراع، واوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.ثلاث أكاذيب تتمحور حولها السياسة المحلية اليوم:الكذبة الأولى سياسية، ومفادها أن إعادة الأكثرية النيابية إلى ما كانت عليه بين عامي 2005 و2018، أي أن تكون في يد سمير جعجع ووليد جنبلاط وحلفائهما، كفيلة بحل مشكلات لبنان، بدءا من الأزمة مع دول الخليج، وليس انتهاء بخفض سعر صرف الدولار.الكذبة الثانية، اقتصادية ومالية، وجوهرها أن الموازنة التي تدرس حاليا في مجلس الوزراء ليست مجرد جردة رقمية للواقع السيء، بل عبارة عن مشروع إنقاذي متكامل للبنان.أما الكذبة الثالثة، فإصلاحية، يكررها يوميا مسؤولون على مختلف المستويات، أدمنوا محاولات التذاكي على الناس، كما في معظم قوانين الاصلاح، سواء التي أقرت أو لم تقر، كذلك في موضوع التدقيق الجنائي.ومن هذا الملف بالتحديد، أتى تحذير حازم جديد من رئاسة الجمهورية، التي أملت في ألا يكون الرهان أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان.وشددت في بيان على أن من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر.واعتبر البيان الرئاسي أن رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها.وشدد الرئيس عون في هذا الاطار على أن النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك، غير ان البداية من الشأن الانتخابي.ليست المرة الأولى التي يشن فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هجوما على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في محاولة لتعبيد الطريق أمام إقالته.فرئيس الجمهورية، وبعد تكاثر الدعاوى في أوروبا والداخل اللبناني ضد الحاكم من دون أي ترجمة عملية لها، وبعد إعلان إتحاد موظفي مصرف لبنان المركزي، رفضه تسليم البيانات الشخصية إلى شركة التدقيق الجنائي الفاريز أند مارسال، ما قد يعرقل التدقيق.ذهب بعيدا هذه المرة في هجومه، قائلا: المحاسبة آتية، والقضاء على موعد معها، لأن العدالة تتجاوز كل إعتبار، سيما في ضوء المعوقات التي قد تمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملا بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف.الحاكم رد على الرئاسة الأولى، ففند الخطوات التي قام بها لتسهيل التدقيق الجنائي، وأكد أن كل المعلومات المطلوبة أبلغت إلى وزارة المال، متمنيا إتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق.عمليا، ليتحرك القضاء، يجب أن يدعي على الحاكم، بأي جرم أولا؟ ومن هي الجهة التي ستدعي ثانيا؟ فهل تتحرك النيابة العامة التمييزية عفوا، أم بطلب من وزير العدل؟ هل تدعي رئاسة الجمهورية وهو أمر مستبعد، أو تتخذ صفة الإدعاء الشخصي وممن؟في كل الأحوال، وحتى لو صدر حكم قضائي في تأخير الحاكم لقرار إتخذته السلطة، فإن إقالته يجب أن تمر عبر مجلس الوزراء الذي سيصوت على القرار، وبأغلبية الثلثين بحسب المادة 65 من الدستور، وهنا عود على بدء، فمن أين تؤمن هذه الغالبية؟تأمين الغالبية شبه مستحيل، فالأطراف السياسية المتمثلة في مجلس الوزراء مواقفها معروفة ومتناقضة، تماما كما هي معروفة مواقفها وتناقضاتها، إن كان على صعيد مناقشة الموازنة وبنودها، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أو غيرها من الأمور الهامة التي تمس اللبنانيين في يومياتهم.من هنا، ربما جاءت دعوة البطريرك الراعي لمؤتمر دولي، لحل الأزمة اللبنانية، بعد الإنتخابات، علها تأتي بمجلس نواب جديد قادر على إدارة هكذا حوار.يسري مبدأ المداورة على كل من قصر بعبدا والقاضية غادة عون يوم تستريح قاضية جبل لبنان تداوم عنها رئاسة الجمهورية وتبعا لهذا المسار فإن حرب المياومين جناح التيار الوطني الحر تستحصل عند كل طلعة صباح على جرعات تذكيرية. وهي لقاحات تبقي على المعركة مع حاكم مصرف لبنان كسلاح فعال يدوم الى آخر العهد وله منفعة انتخابية .واليوم كانت حصة بعبدا من دك المركزي بالعيارات الثقيلة لتذكير الناس بأن القصر يدافع عن حقوق الشعب وفي بيان الرئاسة أن ميشال عون يحذر من المماطلة المتعمدة التي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي alvarez and marcal وعبأت الرئاسة بيانها بعبارات من فوق السطوح فدانت ما تخفيه الحاكمية وقالت إن من حق الشعب أن يعرف وتحدثت عن فجوة تنامت وتعثرت وعن عقبات مصطنعة ومساءلة آتية وعن نهج تدميري وتسلقت أموال المودعين وهددت بسقوط الرمز وختمت بأنه لن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو أي إنهاك قبل تحقيق ذلك".وعلى هذه الأساطير الرئاسية جاء بيان مصرف لبنان ليستند إلى الأرقام والتواريخ معلنا أنه قام بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج وإجراء عمليات الاختبار عليها حرصا على جاهزيتها وبعد أن استعرض بالزمن الدقيق استجابته للمطلوب منه ختم بالتشديد على ضرورة قيام الشركة بمباشرة أعمالها وأن تتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي حملت على الحاسوب الرئيس في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المال.وفي مقارنة بين حربين يستنتج أن رئيس الجمهورية يجتهد في معارك استباقية من دون أن يسأل الشركة المعنية بالتدقيق كما أنه لم يلجأ إلى الاعتراض أمام القضاء أو الحكومة أو مجلس النواب إنما " استحلى " إصدار بيان رئاسي بهدف استدراج التصفيق الشعبي وحراك بعبدا نحو المركزي تترصده القاضية غادة عون لتبني على البيان مقتضاه .وفيما تترقب سيدة جبل لبنان القضائية جلسة استدعت فيها حاكم مصرف لبنان غدا فإن سلامة تقدم للمرة الثانية برد عون أو ما بات يعرف بكف اليد لكن، ووفقا لمعلومات الجديد فإن عون أقدمت على طرد" المباشر " الذي جاء لتبليغها مرتين وقد جرى إعلام التفيش بهاتين الواقعتين .وتسجل عون في ذلك سابقة قضائية في رفضها طلب ردها وهو الإجراء الذي نفذه مرات عدة القاضي طارق البيطار نفسه وخضع لحكم القضاء.ومع إصرار القاضية عون على عدم التبليغ والتنحي هل ستكون بصدد إصدار مذكرة جديدة لتضفي على المعركة الانتخابية رونقا قضائيا شعبويا ؟.وبفروع المعارك السياسية فإن البلد ينام على سيرة غياب سعد ويصحو على صحوة بهاء فيما نواب في المستقبل يخططون لخرق الخط الازرق والترشح تحت اعتبارات عائلية وتمثيل مناطقي .وفي استطلاع الرأي الأميركي من خارج الإدارة الرسمية برز كلام لديفيد شنكر نقلته صحيفة النهار وفيه أن مغادرة سعد الحريري على هذا النحو قد تكون طويلة مع أنها تترك الطائفة السنية في لبنان من دون قائد لها. ويقول شنكر :الحريري أفضل من زملاء كثيرين له لكنه في النهاية أصبح جزءا من زمرة "النخبة" أو النخب الفاشلة".أما شقيقه بهاء فإن حظوظه في الانتخابات النيابية وإحداث تغيير جاد ومهم في لبنان مشكوك فيها، وربطا بالحظوظ وبرواية عام ألفين وسبعة عشر فقد أسدل الحزب التقدمي الستار اليوم على حكاية التوريث التي جاء بها موفد من بهاء الحريري موضحا وللمرة الأخيرة أن وليد جنبلاط استغرب يومذاك هذا الطلب الخارج عن المنطق والعقل، وانسحب من مائدة العشاء بسبب غرابة الطلب وآلام عملية جراحية كان قد اجراها.