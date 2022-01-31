لبنان

هوكشتاين يصل إلى بيروت هذا الأسبوع

Lebanon 24
31-01-2022 | 17:12
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يصل الى بيروت هذا الأسبوع الوسيط الأميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين آتيا من تل أبيب وبجعبته جواب إسرائيل على الشروط اللبنانية وخلاصتها ان يستفيد لبنان من حقل "قانا" مقابل ان تستفيد إسرائيل من حقل "كاريش"، علما ان الوسيط الأميركي تناول هذا الأمر مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، مع الإشارة إلى ان إسرائيل باشرت العمل في حقل كاريش، بينما لبنان ينتظر!
(اللواء)
المصدر: الانباء الكويتية
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