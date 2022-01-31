لبنان

التحقيقات مستمرّة لكشف مهمّات الشبكة الاسرائيلية

Lebanon 24
31-01-2022 | 17:21
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قالت مصادر أمنية متابعة لـ"الجريدة" الكويتية إن "الشبكات الإسرائيلية التي تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف عدد من عناصرها، تعتبر من الأخطر منذ سنوات، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المهمات التي أوكلت لعناصرها، وإذا كان هناك أي صلة لهم بسلسلة التفجيرات الأخيرة، وبينها تفجير مخزن عسكري لحركة حماس في مخيم البرج الشمالي في صور وتفجيرات غامضة في الجنوب والبقاع استهدفت مراكز ومواقع لحزب الله، إضافة الى التفجيرات المتنقلة في مناطق جنوبية محسوبة على حزب الله في السنتين الماضيتين".
(الجريدة الكويتية)
المصدر: الجريدة الكويتية
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