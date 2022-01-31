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لبنان
أم المعارك: صراع الرئيس والحاكم!
Lebanon 24
31-01-2022
|
17:35
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فوجئت اوساط سياسية ورسمية عبر "اللواء" من تفجّر الصراع، على النحو الذي شهده أمس بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتبين انه اشتباك يدخل في صميم كونه ام المعارك، في توقيت بالغ الخطورة والحساسية، إن لجهة شركات التدقيق في الحسابات أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، او تمويل الكهرباء عبر قرض ميسر من البنك الدولي.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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