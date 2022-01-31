جلسات متتالية للحكومة طيلة الأسبوع

ذكرت معلومات "اللواء" ان "مجلس الوزراء سيبدأ الاربعاء جلسات متتالية طيلة الاسبوع صباحا ومساء الى حين الانتهاء من البت بمشروع الموازنة وبته بصيغته النهائية في جلسة تعقد في القصر الجمهوري".

(اللواء)