الحسم في شباط

كتبت" الديار": كان لافتا التحرك الميداني العلني للاميركيين قبل ايام، حيث كلفت السفارة في عوكر وفدا دبلوماسيا رفيعا بزيارة منطقة الشمال وخصوصا عكار، تحت عنوان استكشاف تأثر البيئة السنية بخروج تيار المستقبل، وسعد الحريري من الحياة السياسية، وتأثير ذلك على الانتخابات النيابية.

وعلمت "الديار" ان الوفد اصرّ على نقل رسال شخصية ومباشرة باسم السفيرة تؤكد فيها اصرار بلادها على حصول الانتخابات في موعدها، مع تركيز الاسئلة حول توجهات جمهور "المستقبل" المقبلة انتخابيا، لكن الاهم وضع استبيان تفصيلي حول تاثير حزب الله في البيئة العكارية من خلال حلفائه السنة، وكذلك مدى تمدد "سرايا المقاومة" في تلك المنطقة.

وكان الوفد التقى النواب طارق المرعبي، النائب هادي حبيش، اللذان لم يؤكدا انهما سيترشحان ويدرسان الموقف، فيما اكد النائب وليد البعريني، ان التوجه لديه هو نحو الترشح مرة جديدة، الا اذا طلب منه الحريري شخصيا عدم القيام بذلك، وتحدث النواب الثلاثة عن حسم القرار في شباط المقبل بعد لقاء مفترض مع الحريري.