17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الردّ اللبناني على مبادرة الخليج: لجان مشتركة لفتح نقاش بشأنها
Lebanon 24
31-01-2022
|
22:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في " نداء الوطن": بمحاولة السير بين النقاط الحمر، حاول لبنان التعاطي مع ورقة الشروط العربية الخليجية. قصد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب اجتماع وزراء الخارجية في الكويت حاملاً رسالة شخصية من رئيس الجمهورية ميشال عون الى أمير الكويت، وجواباً على ورقة الشروط. جاء في الجواب اقتراح لبناني بتشكيل لجان مشتركة بين لبنان والدول العربية للبحث في المشاكل التي تعتري العلاقة بينه وبين كل دولة عربية على حدة في محاولة لنزع فتيل الازمة، وكأنه يرمي الى تفنيد شروط المبادرة وفتح نقاش عربي خليجي بشأنها لتبيان عجز لبنان عن تنفيذ اكثر ما ورد فيها. تسلم وزراء الخارجية جواب لبنان طالبين متسعاً من الوقت للدرس افساحاً في المجال لعودة هؤلاء الى قيادات بلادهم قبل القرار النهائي. في الميزان اللبناني فان مجرد قبول الرد وعدم رفضه مؤشر إيجابي يمكن ان يحمل في طياته استعداداً للحوار، اما اذا رفضت صيغة الرد التي تقدم بها فيكون لبنان من وجهة نظر المعنيين قد حقق براءة ذمة وقدم اقصى ما يمكن ان يُقدم عليه، وتكون الدول العربية حينذاك قد اتخذت قرارها بالمواجهة، وهو الاحتمال الذي يستبعده المسؤولون في لبنان، علماً ان ثمة من بينهم من هو على بينة ان صياغة الورقة تمت في دولة خليجية بمساعدة من هو أعلم بالتفاصيل اللبنانية الداخلية بدليل التطرق الى مسألة الدولة المدنية. سلم لبنان جوابه الى مجلس وزراء جامعة الدول العربية التي لم تكن كلها شريكة في صياغة المبادرة فهل ستتم مناقشة الرد خليجياً فقط ام خليجياً وعربياً، واذا كانت المهلة التي حددتها دول الخليج للبنان لم تزد على مهلة اسبوع فكم سيستغرق الرد الخليجي العربي. في التحليل هناك وجهة نظر تعتبر ان الخطوة لم تكن محسوبة العواقب بشكل دقيق، فالدول العربية ومن بينها دول الخليج تدرك استحالة تنفيذ لبنان الشروط التي تضمنتها الورقة بمجملها، واذا كانت الورقة قد صيغت خليجياً فقد لا تحظى بإجماع عربي بالنظر الى ارجحية معارضة دول عربية على نصها كالعراق والجزائر وغيرهما، فضلاً عن تأكيد البعض ان الاردن ومصر لم يطلعا مسبقاً على مضمونها التفصيلي بل على فكرة المبادرة كمبادرة بما يعزز الشكوك بالتحفظ عليها في ما لو عرضت على التصويت.
كان لافتاً ارجاء الاطلالة المتلفزة للامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله والتي كانت مقررة امس. وفي حين لم يعلن رسمياً عن المقابلة الا ان البعض لم يستبعد ان يكون قرار الارجاء مرده الى عدم وضوح صورة مفاوضات فيينا بعد، فيما رأي آخر يقول ان «حزب الله» لم يشأ احراج الحكومة بأي رد على المبادرة الخليجية خاصة وان الرد عليها لم يتوضح بعد.
المصدر: غادة حلاوي - نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
لكلّ اللبنانيين.. خبرٌ مهمّ عن قارورة الغاز وسعرها
Lebanon 24
لكلّ اللبنانيين.. خبرٌ مهمّ عن قارورة الغاز وسعرها
11:50 | 2022-01-31
31/01/2022 11:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:10 | 2022-01-31
31/01/2022 11:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه قيمة المبالغ التي سيحصل اللبنانيون عليها عبر منصة "دعم"
Lebanon 24
بالدولار.. هذه قيمة المبالغ التي سيحصل اللبنانيون عليها عبر منصة "دعم"
12:00 | 2022-01-31
31/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر منقوشة الزعتر اللبنانية يتراجع.. كم بلغ مع هبوط الدولار؟
Lebanon 24
سعر منقوشة الزعتر اللبنانية يتراجع.. كم بلغ مع هبوط الدولار؟
07:39 | 2022-01-31
31/01/2022 07:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم ثمن الكيلوواط لهذا الشهر
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم ثمن الكيلوواط لهذا الشهر
12:06 | 2022-01-31
31/01/2022 12:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:44 | 2022-02-01
ميقاتي وصل الى مطار أنقرة
06:00 | 2022-02-01
"حزب الله" يطلق حملته.. الانتخابات حاصلة ولا تغييرات تُذكَر!
06:31 | 2022-02-01
اللبنانيون يعودون الى "الرتي" وتصليح الأحذية... والدفع بالدولار
07:30 | 2022-02-01
المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: من واجب البلديات القيام بضبط تفلت الأسعار
07:20 | 2022-02-01
"القوات" تردّ على "الأخبار": لا أحد في لبنان يمكن أن يكون بديلاً من أحد
07:18 | 2022-02-01
إصدار مذكرة إحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
فيديو
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
02:00 | 2022-02-01
01/02/2022 14:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
Lebanon 24
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
11:00 | 2022-01-31
01/02/2022 14:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل 36 عاماً.. شاهد كيف تابع الآلاف مقتل رواد فضاء على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
قبل 36 عاماً.. شاهد كيف تابع الآلاف مقتل رواد فضاء على الهواء (فيديو)
08:20 | 2022-01-31
01/02/2022 14:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact