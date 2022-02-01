لبنان

شباط اللباط بدأ.. لبنان على موعد مع منخفضين جويين والأمطار والثلوج لن تفارقنا قبل هذا الموعد

Lebanon 24
01-02-2022 | 00:41
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أشارت صفحة LEBANON WEATHER ONLY إلى استمرار الاجواء غير المستقرة في الطقس حتى الثلث الثاني من شهر شباط بين ارتفاع وانخفاض في الحرارة وأمطار وثلوج على المرتفعات.

 

وبحسب الصفحة اليوم الثلاثاء سيكون الطقس غائم جزئيا الى غائم مع احتمال تساقط امطار محلية خفيفة خصوصا على الساحل خلال فترة الصباح ليعود ويستقر مساء.

 

أما الخميس فيتأثر لبنان بمنخفض جوي يستمر حتى ظهر السبت مع امطار متفرقة خصوصا على الجهة الغربية والمناطق الجنوبية مع انخفاض في الحرارة وتساقط للثلوج فوق 1300 متر خصوصا شرق البلاد.

 

أما يوم الأحد فاحتمال ان تتجدد الامطار والثلوج، كما ان رياح باردة قد تؤثر علينا الاسبوع المقبل وتكون جافة.

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