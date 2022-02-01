بالأرقام والمعطيات.. لهذه الأسباب تغيّر سعر المحروقات اليوم

قال عضو نقابة أصحاب المحطّات جورج البراكس في تصريح إنّ "تبدل أسعار المحروقات اليوم هو نتيجة معادلة بين انخفاض سعري صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية".

وأوضح البراكس أن "مصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمّن من قبله لاستيراد 85% من البنزين، من 22600 إلى 21500".

وأضاف: "أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، انخفض من 22965 الى 21340 ليرة".

وأردف: "في المقابل، ارتفعت اسعار النفط المستوردة، إذ زادر سعر الكيلوليتر من البنزين 44 دولاراً في جدول اليوم".