لبنان

ميقاتي الى تركيا اليوم بدعوة من اردوغان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-02-2022 | 01:00
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يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة رسمية الى تركيا اليوم تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان تلقاها في الاول من تشرين الاول الفائت خلال اتصال هاتفي من الرئيس التركي لتهنئته بنيل  الحكومة الثقة، متمنيا  ان يستعيد لبنان عافيته سريعا وينعم بدوام الازدهار".

وسبق ذلك اتصال من اردوغان بميقاتي في الثالث من آب ٢٠٢١هنأه فيه بتسميته لتشكيل الحكومة، معلنا خلال الاتصال الذي جاء في خضم موجة الحرائق التي وقعت في لبنان ،  وضع الإمكانات التركية في مجال مكافحة الحرائق في تصرف لبنان عند الحاجة".

ووفق مصدر رسمي معني فان زيارة ميقاتي الى تركيا اليوم، والتي يرأس فيها وفدا وزاريا، سوف تشكل مناسبة للبحث مع الرئيس اردوغان في سبل تطوير العلاقات بين البلدين على الصعد كافة وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية .

وكانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية افادت في بيان، ليل امس أنه "سيتم خلال الزيارة مراجعة العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين".

يذكر ان الرئيس التركي اردوغان، كان زار بيروت للمرة الاولى، بصفته رئيسا للحكومة في الخامس عشر من العام ٢٠٠٥ خلال تولي الرئيس ميقاتي رئاسة الحكومة للمرة الاولى. وسجلت بعد ذلك عدة زيارات رسمية متبادلة لا سيما خلال تولي ميقاتي رئاسة الحكومة للمرة الثانية عام ٢٠١١.

كما سجلت زيارات متعددة لميقاتي الى تركيا خلال عمله الوزاري والنيابي ايضا.

ووزعت رئاسة مجلس الوزراء بعد الظهر البيان الاتي: 
غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت بعد ظهر اليوم متوجها الى انقرة في زيارة رسمية  بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .
ويضم الوفد  الوزاري الى الزيارة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الاداريةنجلا رياشي، وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل على جمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على أن ينضم الى الوفد في انقرة سفير لبنان في تركيا غسان المعلّم.
وفور وصوله الى ألى انقرة سيجري الرئيس ميقاتي محادثات مع الرئيس اردوغان، فيما يجري الوزراء اللبنانيون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الاتراك. وسيعقد الرئيسان اردوغان وميقاتي مؤتمرا صحافيا مشتركا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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