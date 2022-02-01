ميقاتي الى تركيا اليوم بدعوة من اردوغان

يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة رسمية الى تركيا اليوم تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان تلقاها في الاول من تشرين الاول الفائت خلال اتصال هاتفي من الرئيس التركي لتهنئته بنيل الحكومة الثقة، متمنيا ان يستعيد لبنان عافيته سريعا وينعم بدوام الازدهار".

وسبق ذلك اتصال من اردوغان بميقاتي في الثالث من آب ٢٠٢١هنأه فيه بتسميته لتشكيل الحكومة، معلنا خلال الاتصال الذي جاء في خضم موجة الحرائق التي وقعت في لبنان ، وضع الإمكانات التركية في مجال مكافحة الحرائق في تصرف لبنان عند الحاجة".

ووفق مصدر رسمي معني فان زيارة ميقاتي الى تركيا اليوم، والتي يرأس فيها وفدا وزاريا، سوف تشكل مناسبة للبحث مع الرئيس اردوغان في سبل تطوير العلاقات بين البلدين على الصعد كافة وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية .

وكانت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية افادت في بيان، ليل امس أنه "سيتم خلال الزيارة مراجعة العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين".

يذكر ان الرئيس التركي اردوغان، كان زار بيروت للمرة الاولى، بصفته رئيسا للحكومة في الخامس عشر من العام ٢٠٠٥ خلال تولي الرئيس ميقاتي رئاسة الحكومة للمرة الاولى. وسجلت بعد ذلك عدة زيارات رسمية متبادلة لا سيما خلال تولي ميقاتي رئاسة الحكومة للمرة الثانية عام ٢٠١١.

كما سجلت زيارات متعددة لميقاتي الى تركيا خلال عمله الوزاري والنيابي ايضا.