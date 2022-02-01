مداهمات واعتقالات في مخيم البداوي... ماذا يجري؟

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الامنية الفلسطينية في مخيم البداوي في الشمال قامت بحملة مداهمات واعتقالات لاشخاص يشتبه بإنتمائهم لمجموعات ارهابية.



وبحسب المعلومات، فجاؤ ذلك بعد التنسيق مع الاجهزه الامنية اللبنانية، كما تم توقيف عدد من الاشخاص ولا تزال الحملة مستمرة حتى الآن.