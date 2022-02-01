وزير الشؤون الاجتماعية: الشعب اللبناني لم يكن يوماً سبب الفقر في البلد

قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إن "الشعب اللبناني لم يكن يوماً سبب الفقر الذي يشهده البلد"، معتبراً أنه "يجب عدم الخجل من التقديم على شبكة الدعم"، وأردف: "نحنُ نحاول تقديم المساعدة في هذه المرحلة والدفع سيبدأ في الأوّل من آذار بالدولار الفريش".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، تحدّث الحجار عن الموازنة والرواتب، فقال: "يجب أن يُسأل وزير المال يوسف خليل عن سبب تقديم منحٍ وليس زيادات على الرواتب في الموازنة".

وتابع: "مع هذا، فإننا في مرحلة انتقالية لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي، ومن المهم نجاح تلك المفاوضات من أجل لبنان".