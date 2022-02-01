لبنان

وزير الشؤون الاجتماعية: الشعب اللبناني لم يكن يوماً سبب الفقر في البلد

Lebanon 24
01-02-2022 | 01:10
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قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إن "الشعب اللبناني لم يكن يوماً سبب الفقر الذي يشهده البلد"، معتبراً أنه "يجب عدم الخجل من التقديم على شبكة الدعم"، وأردف: "نحنُ نحاول تقديم المساعدة في هذه المرحلة والدفع سيبدأ في الأوّل من آذار بالدولار الفريش". 
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، تحدّث الحجار عن الموازنة والرواتب، فقال: "يجب أن يُسأل وزير المال يوسف خليل عن سبب تقديم منحٍ وليس زيادات على الرواتب في الموازنة". 
 
وتابع: "مع هذا، فإننا في مرحلة انتقالية لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي، ومن المهم نجاح تلك المفاوضات من أجل لبنان". 
 
 
 

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