لبنان

المطران غالاغير يبدأ زيارته للبنان ولقاءات مرتقبة مع الرؤساء الـ3

Lebanon 24
01-02-2022 | 01:21
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بدأ وزير الخارجية في الكرسي الرسولي المونسنيور بول ريتشارد غالاغير زيارة للبنان تستمر 3 أيام، يشارك خلالها في المؤتمر الوطني - الدولي الذي تستضيفه جامعة الروح القدس في الكسليك برعاية الفاتيكان غداً وبعد غد تحت عنوان: "البابا يوحنا بولس الثاني ولبنان الرسالة"، بمشاركة حشد كبير من الشخصيات اللبنانية والعربية والدولية. 
المونسنيور غالاغير سيستهل جولته على المسؤولين اللبنانيين باجتماع صباح اليوم اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما سيزور كُلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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