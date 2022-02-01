لبنان

"هجرة" مطاعم إلى الخليج

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-02-2022 | 03:45
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منذ بدء الأزمة الاقتصادية يُعاني قطاع المطاعم كغيره من القطاعات في لبنان من العديد من المشكلات، وقد اضطر البعض إلى الإقفال نهائياً نظرا لتراجع الأرباح والخسائر الكبيرة التي مُني بها هذا القطاع خلال السنتين الأخيرتين مع ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.  

 وقد أقفل عدد من المطاعم نهائيا عام 2021 في لبنان، في حين فضّل البعض الآخر نقل أعماله ورزقه إلى دول الخليج ولاسيما إلى قطر والإمارات.  

 ويُلاحظ مؤخرا في كل من الدوحة ودبي وأبو ظبي افتتاح مطاعم ومخابز لبنانية تستقطب ليس فقط المغتربين اللبنانيين الموجودين بكثافة في هذه المدن بل ايضاً الخليجيين.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

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