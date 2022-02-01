دهسها سائق فقد السيطرة على سيارته في الهلالية... وهذا وضعها الصحي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحة بعد دهسها من قبل سائق فقد السيطرة على سيارته من نوع فيات على طريق عام الهلالية شرقي مدينة صيدا.



وقد عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة "معروف سعد" على إسعافها، ونقلها إلى مستشفى الهمشري في صيدا لتلقي العلاج بعدما أصيبت برضوض.