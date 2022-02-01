حديثٌ جديد عن الضرائب.. هذا ما كشفه نائب "لبنان القوي"

قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان إن "المطلوب اليوم هو موازنة لا تكون حساب الناس"، مشيراً إلى أن "الإصرار كبير على معرفة المدى الذي وصلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فضلاً عن الإصلاحات".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال كنعان: "لسنا مع تجميع أرقام وضرائب ورسوم من دون رؤية انقاذية تبدأ بإعادة هيكلة المصارف والدين العام والاتفاق مع صندوق النقد. إننا ننتظرُ النقاشات المتعلقة بمشروع الموازنة ولسنا سلبيين بالمطلق ولكن لا نريد موازنة على حساب الناس".

وأردف: "وزير المال يوسف خليل يقول إنّه ليس هناك ضرائب جديدة ولكن الحقيقة هي أن هناك زيادة على الضرائب الموجودة ولنوقف التذاكي على بعضنا".