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لبنان
إلقاء قنبلة على احد المولدات الكهربائية داخل طرابلس
Lebanon 24
01-02-2022
|
01:52
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القى مجهول فجر اليوم قنبلة على احد المولدات الكهربائية داخل طرابلس وفر الى جهة مجهولة، واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق مندوبة "لبنان 24".
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Lebanon 24
المولدات الكهربائية
طرابلس
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