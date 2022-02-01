لبنان

إلقاء قنبلة على احد المولدات الكهربائية داخل طرابلس

Lebanon 24
01-02-2022 | 01:52
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القى مجهول فجر اليوم قنبلة على احد المولدات الكهربائية داخل طرابلس وفر الى جهة مجهولة، واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق مندوبة "لبنان 24".
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المولدات الكهربائية

طرابلس

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