هذا ما قاله الابيض عن ادوية مرضى السرطان!

قال وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض ان "مريض السرطان لا يستطيع انتظار الحلول ونحاول مع جميع الافرقاء التسريع بعملية تأمين الادوية لهم ، فنحن بأزمة اقتصادية عميقة، وموازنة وزارة الصحة تقدر بحوالى 450 مليون دولار، اما موازنتها المطروحة اليوم هي اقل من 100 مليون دولار.واضاف الابيض في حديث لـ"صوت لبنان"ان "وضعنا الصحي هو انعكاس لوضعنا السياسي، وابتداء من الاسبوع المقبل سنعمد الى إصدار لائحة باسماء الادوية التي تصل الى لبنان، وسياسة دعم ادوية الامراض السرطانية مستمرة، مشيراَ الى ان المشكلة الاساسية هي بتوفر الاموال لشراء الادوية".واردف":"عمدنا الى تفعيل الرقابة على المستشفيات التي تعالج المرضى مقابل الحصول على تكاليف مالية خيالية ، والدواء متوفر في مراكز الرعايا للصحية، ولدينا 250 مركزا للرعاية الاولية و 200 مستوصفا يقدمون الدعم والخدمات وهناك خطة لزيادتهم.