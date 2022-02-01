ميقاتي التقى وفداً من الأمم المتحدة.. وهذا ما تم بحثه

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس مكتب التنسيق والتنمية للأمم المتحدة في نيويورك روبير بيبر على رأس وفد ضم المديرة الإقليمية لمكتب للتنسيق والتنمية في البلاد العربية ليلى باكر، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في السراي الحكومي صباح اليوم.

وتم خلال اللقاء البحث في أولويات لبنان التنموية وكيف يمكن للأمم المتحدة ان تدعم هذه الاولويات.

الفرزلي

واستقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء ايلي الفرزلي الذي اعلن اثر اللقاء: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس، وكانت مناسبة للاطلاع منه على رأيه بكافة الأوضاع على الساحة اللبنانية، ونظرته للواقع الاقليمي. وكانت مناسبة لشكره باسم أهلنا في قرى البقاع الغربي في جلالا بعلول، جب جنين والقرى المجاورة لحضانته لمسألة تأمين الكهرباء للمنطقة، وهذا أمر يشكر عليه.

اضاف: بحثت واياه مسألة طريق صغبين - مشغرة الذي أصبح طريقا يهدد بالموت، وهذا امر ثابت، وهو ما دفع برؤساء البلديات من بيت ماري، عيتنيت ومشغرة، الى ان يتقدموا بعريضة لوزارة الاشغال يحملونها فيها مسؤولية اي حادث قد يقع على الطريق، خصوصا بعد العاصفة الثلجية الأخيرة والمتساقطات الثلجية. وقد وعد دولة الرئيس بالاهتمام الشخصي بهذه المسألة، ولسوء الحظ كان تم وضع لهذه الطريق سابقا، لكنه نقل إلى مكان أخر. نأمل أن يتأمن هذا الطلب ايضا على يد دولة الرئيس.

وتابع: "لقد بحثنا ايضا بتثبيت ساعات التغذية بالتيار الكهربائي للمنطقة، وهو أمر أيضا متيسر بإذن الله، ونحن نأمل التوفيق لدولة الرئيس بما ينوي ان يقدم عليه في الأيام والأشهر المقبلة ونأمل ايضا للبنان ان يخرج من المحنة التي يتخبط فيها".



وردً على سؤال قال: "يجب أن نعلم جميعا أن الظروف الإقليمية هي ظروف حساسة ودقيقة ومتوتره وليست مريحة وانعكاساتها على الواقع اللبناني قائمة، ودولة الرئيس جدير بأسلوبه وطريقته، وثقافته وعلاقاته بأن يحقق الهدف بتخفيف الاضرار السلبية والتوفيق بقيادة البلد الى شاطىء الأمان".

اضاف: "ان الازمة المالية المعيشية والنقدية، والاجتماعية الاقتصادية على كافة المستويات قد رمت بثقلها على الناس، وما يهمها الآن هو الجانب النقدي والمالي والاجتماعي".

اضاف: "هناك نقطة مركزية بحثتها مع دولته، لقد صدقنا في المجلس النيابي قانونا يتعلق بالنفق الممتد من المكلس الى شتوره، وهذا امر في غاية الأهمية لخدمة لبنان، لقد بحثت معه هذا الموضوع لأنه صدر بقانون، ويمكن التعاقد مع اي شركة ذات شأن لتحقيق الهدف، ولقد أبدى دولة الرئيس الاستعداد، وهو من وزير الاشغال ، ان يضع هذا الأمر على جدول الأعمال خلال زيارة تركيا، اقله للنقاش، لدراسة سبر غور امكانية التوصل لتحقيق هذا الهدف، ونأمل ذلك لانه مشروع استراتيجي للبنان حورب تاريخيا لانه يجعل من ميناء بيروت أقرب ميناء للداخل العربي".