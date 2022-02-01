لبنان

عند مجرى نهر الليطاني... السرقة تصل الى البنى التحتية والجسور والعبارات القديمة

Lebanon 24
01-02-2022 | 03:43
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه وخلال الكشف على مجرى نهر الليطاني جسر التحرير منطقه الجرمق العقارية حتى نبعه الغلة، تبين ان بلوكات الباطون المسلح وانشاءات الخرسانة المسلحة والقواعد الخرسانية للجسر القديم والعبارات القديمة قد تعرضت للتكسير بواسطة آليات، بهدف سحب واستخراج حديد التسليح منه.
 
وكان يربط الجسر القديم فوق النهر بين منطقتي مرجعيون وجزين، كما ان العبارة القديمة كانت تستخدم لجر مياه من النهر إلى قناة للري لري المساحات المروية في منطقة مرجعيون.
 
وقام المعتدون برمي الردميات في مجرى النهر.
وقد اتخذت المصلحة الاجراءات القضائية امام مخفر الريحان بهدف ملاحقة المعتدين.
 
 
 
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