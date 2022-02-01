لبنان

بعد المخالفات البيئية... هذا ما فعلته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Lebanon 24
01-02-2022 | 03:55
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تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي حول الرمي العشوائي للنفايات الصلبة وأكياس الردميات في حرم قناة ري القاسمية في نطاق بلدة العباسية ما يشكل جريمة بيئية تتسبب بتلويث القناة وتشكل مخالفة قانونية تحمل أخطاراً بيئية وصحية إضافةً إلى أن الإعتداء على البيئة ومصادر المياه يشكل ظاهرة إجرامية ومائية غير مألوفة ينتج عنها تردي الأوضاع البيئية وإختلال بالتوازن البيئي،
وطلبت  المصلحة إتخاذ التدابير المستعجلة لمنع الرمي العشوائي في الأملاك العامة والزام المعنيين بإعادة تأهيل واصلاح النظام البيئي.
 
كما تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى أمام النيابة العامة المالية بعد فيضان ريغارات الصرف الصحي بمحاذاة قناة ري القاسمية في بلدة الشبريحا ووصول مياه الصرف الصحي الى القناة، خاصة وان الجريمة المرتكبة تتسبب بتلويث القناة وتشكل مخالفة قانونية، وإن الإبقاء عليها يلوث كافة عناصر البيئة ويهدد بتعطيل مشاريع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. 
وطلبت المصلحة التحقيق السريع في الشكوى الحاضرة وتحديد الجهات المسؤولة وملاحقتهم ومن ثم الزامهم باتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تفاقم الضرر.
 
 
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