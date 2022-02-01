لبنان

سامي الجميل يلتقي منسقة الأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
01-02-2022 | 04:15
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل في دارته في سن الفيل منسقة الأمم المتحدة في لبنان joanna wronecka للبحث في قضايا ذات اهتمام مشترك على الصعيدين السياسي والإجتماعي .
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سامي الجميل

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