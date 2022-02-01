سامي الجميل يلتقي منسقة الأمم المتحدة في لبنان

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل في دارته في سن الفيل منسقة الأمم المتحدة في لبنان joanna wronecka للبحث في قضايا ذات اهتمام مشترك على الصعيدين السياسي والإجتماعي .