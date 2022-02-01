لبنان

سماع دوي إنفجار في المنية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-02-2022 | 04:20
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سُمع دوي في منطقة المنيّة بالشمال، عقب إنفجار كربير سيّارات داخل محال لحدادة السيارات والعائد لأحد المواطنين من آل دندن، وذلك وقف مندوبة "لبنان 24".

فيما لم يفد عن وقوع إصابات بشرية لتقتصر الأضرار على الماديات.
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المنية

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