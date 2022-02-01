لبنان

الاساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام سرايا الهرمل لليوم الثاني على التوالي!

Lebanon 24
01-02-2022 | 04:24
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نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والاساسي والثانوي ولليوم الثاني على التوالي اعتصاما أمام سرايا الهرمل، مؤكدين استمرارهم بالاضراب المفتوح والاعتصام حتى تحقيق مطالبهم المشروعة كافة.
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اعتصام

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