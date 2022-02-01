الاساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام سرايا الهرمل لليوم الثاني على التوالي!

نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والاساسي والثانوي ولليوم الثاني على التوالي اعتصاما أمام سرايا الهرمل، مؤكدين استمرارهم بالاضراب المفتوح والاعتصام حتى تحقيق مطالبهم المشروعة كافة.