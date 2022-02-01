لبنان

سعيد من بكركي: من الضروري ملاقاة المبادرة العربية

Lebanon 24
01-02-2022 | 04:24
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قال النائب السابق فارس سعيد من بكركي إنه "من الضروري ملاقاة المبادرة العربية ومن افضل من بكركي المؤتمنة على الفكرة اللبنانية لتقوم بمبادرة تكاملية مع هذه المبادرة خصوصا انها أتت لتلاقي موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".

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فارس سعيد

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