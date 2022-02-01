سعيد من بكركي: من الضروري ملاقاة المبادرة العربية

قال النائب السابق فارس سعيد من بكركي إنه "من الضروري ملاقاة المبادرة العربية ومن افضل من بكركي المؤتمنة على الفكرة اللبنانية لتقوم بمبادرة تكاملية مع هذه المبادرة خصوصا انها أتت لتلاقي موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي".