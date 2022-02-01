هبوط بارز للدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره؟

سجل سعر الدولار انخفاضاً كبيراً في السوق الموازية خلال الساعة الأخيرة، إذ تراجع بنحو 1000 ليرة لبنانية.

وحالياً، فإن سعر الدولار بلغ 19900 ليرة لبنانية لدى العديد من الصرافين، في حين انه تراوح صباحاً بين 20950 و 21050 ليرة لبنانية.