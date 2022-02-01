بسبب انقطاع الكهرباء... الحلبي يستقبل وفدا من نقابة المحررين في وزارة التربية

يستقبل وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي ظهر اليوم وفدا من نقابة المحررين، في مكتبه في وزارة التربية، بدلا من وزارة الاعلام بسبب انقطاع الكهرباء.