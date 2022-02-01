لبنان

بسبب انقطاع الكهرباء... الحلبي يستقبل وفدا من نقابة المحررين في وزارة التربية

Lebanon 24
01-02-2022 | 04:30
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يستقبل وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي ظهر اليوم وفدا من نقابة المحررين، في مكتبه في وزارة التربية، بدلا من وزارة الاعلام بسبب انقطاع الكهرباء.
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