تطورٌ جديد بشأن سحب الدولار.. ماذا يجري داخل المصارف؟

برزت خلال الساعات الأخيرة شكاوى تتعلقُ بمصارف عديدة نظراً لتفاوت سعر الدولار لديها، والذي من المفترض أن يكونَ وفق منصة "صيرفة" التي يديرها مصرف لبنان.

وكما هو معلوم، فإن البنك المركزي مدّد العمل بالتعميم رقم 161، ما يعني أن المواطنين سيواصلون تقاضي رواتبهم بالدولار عبر المصارف. إلا أن ما تبين اليوم هو أن المصارف دخلت في حالة ارتباكٍ بعدما انخفض الدولار بقوة في السوق الموازية ووصل إلى حدود الـ20 ألف ليرة في حين أن دولار صيرفة ما زال 21500 ليرة لبنانية.

فعلياً، فإن هذا الأمر دفع بالمواطنين إلى التوقف عن شراء الدولار من المصارف لأنه سيرتب عليهم خسارة باعتبار أن الدولار في السوق الموازية بات أدنى من دولار صيرفة. وهنا، فإنّ المواطنين باتوا يطلبون الحصول على الليرة بدلاً من الدولار، إلا أن مصارف عديدة امتنعت عن ذلك نظراً لعدم وجود سيولة كافة من العملة الوطنية لديها.

وفي السياق، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ هذا الأمر يحصلُ فعلاً ضمن العديد من المصارف، والمشكلة هو أن سعر صيرفة يتغير مرة واحدة يومياً والمؤسسات المصرفية تلتزم بسعر المنصة الذي صدر يوم أمس".

وأضافت: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذه البلبلة ضمن المصارف، إلا أن الأكيد هو أن المواطنين قد يبادرون إلى توقيف سحوباتهم ريثما يتم تنظيم سعر الدولار الخاص بصيرفة من قبل مصرف لبنان".

ووسط ذلك، فقد تبين أن هناك مواطنين قصدوا بعض المصارف لكنّ جهاز السحب الآلي "ATM" لم يحتوِ على مال بالليرة اللبنانية، والحجة التي سمعها مواطنون من أحد المصارف كانت بأنّ مصرف لبنان لم يجرِ تحويلات بالليرة اللبنانية.

كذلك، فقد تبين وجود إمكانية لأن تبادر المصارف أيضاً إلى رفع نسبة العمولة على السحب بالدولار، لكن المصادر أوضحت أن هذا الأمر مرهونٌ بقرار من المصرف المركزي.