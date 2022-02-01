بو حبيب استقبل سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طرف وتم البحث في نتائج زيارة الوزير بو حبيب الى الكويت كما تم التطرق خلال اللقاء الى موضوع العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي والقضايا المشتركة والاولويات الحالية.