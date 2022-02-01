لبنان

الراعي يلتقي الجميّل في بكركي

Lebanon 24
01-02-2022 | 05:06
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، اليوم الثلاثاء، الرئيس أمين الجميل، كما التقى أيضاً النائب السابق فارس سعيد. 
 
 
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