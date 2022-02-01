رسالة من التجمع الطبي الاجتماعي إلى وزير الداخلية: لحماية الأطباء

طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا، في بيان، وزير الداخلية بسام مولوي "بوضع حد للفلتان الأمني المتكرر على الأطباء، لا سيما في أقسام الطوارىء من قبل بعض الموتورين الاشرار الذين يعمدون إلى النيل من الأطباء"، مشيرا الى ان "تكرار الاعتداءات على الاطباء في المستشفيات، بالضرب والشتم والقدح والذم، دون إجراءات رادعة وزاجرة، شجع هؤلاء المتفلتين على تكرار أفعالهم الجرمية وآخرها ما حصل في مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية وقبلها بأيام في مستشفى المقاصد".وأعلن التجمع انه "وبانتظار تصديق مجلس النواب على قانون حصانة الطبيب، نطالب معاليه بوضع العناصر الأمنية امام المستشفيات للحد من هذه الظواهر الشاذة ومن يقف وراءها وانزال أشد العقوبات حتى السجن صونا للحق والعدالة وكرامة الأطباء الذين يعملون في ظروف قاهرة خدمة لرسالة الطب والإنسانية، قبل خسرانهم سواء باقفال المستشفيات او بهجرة الأطباء في هذا الزمن الرديء الذي يمر به الوطن، دون أن ننسى ما يتعرض له الأطباء في عياداتهم في أكثر من منطقة، حيث أصبحوا مكسر عصا وتحت رحمة هؤلاء الشاذين".