لبنان

رسمياً.. منصة "IMPACT" تعلن انتهاء التسجيل على شبكة "دعم"

Lebanon 24
01-02-2022 | 05:22
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نشر الحساب الرسمي لمنصة "Impact" عبر "تويتر" تغريدة جاء فيها أن "التسجيل على شبكة دعم للحماية الاجتماعية قد انتهى، وقد تسجلت 582660 أسرة لبنانية".
 
 
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