لبنان

احتجاجات وتحركات أمام المصارف في طرابلس... ما الذي يجري؟

Lebanon 24
01-02-2022 | 05:32
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تحركات مختلفة حصلت امام بعض المصارف في طرابلس.
 
وفي التفاصيل، شهدت عدة مصارف في طرابلس منذ صباح اليوم اعتصامات واحتجاجات امام مداخلها وذلك بعد ان امتنعت عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بالليرة اللبنانية.

كما امتنعت مصارف اخرى عن دفع الرواتب بشكل كامل بسبب اختلاف سعر الصرف على منصة صيرفة.

ونفذ المواطنون احتجاجات امام عدد كبير من المصارف واقفلوا ابوابها مطالبين بقبض رواتبهم. 
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