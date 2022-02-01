لبنان

اعتصام لمندوبي معاهد ومهنيات لبنان الشمالي

Lebanon 24
01-02-2022 | 05:39
A-
A+
Doc-P-913620-637793160978641478.jpg
Doc-P-913620-637793160978641478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ مندوبو معاهد ومهنيات لبنان الشمالي اعتصاماً في طرابلس للمطالبة بحقوقهم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

وطالب المعتصمون اثناء الاعتصام من الحكومة تطبيق ٣ شروط قبل عودتهم للتعليم في المهنيات:
- دفع ما تبقى من مستحقاتهم والذي يبلغ ٣٥٪؜ من المبلغ الاجمالي من السنة الفائتة.
- رفع بدل النقل لهم لكي يتمكنوا من الوصول الى المعاهد
- تغيير نظام الدفع لهم من سنوي الى فصلي او شهري
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2022-02-01
11:16 | 2022-02-01
11:10 | 2022-02-01
11:02 | 2022-02-01
10:49 | 2022-02-01
10:43 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website