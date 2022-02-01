اعتصام لمندوبي معاهد ومهنيات لبنان الشمالي

نفذ مندوبو معاهد ومهنيات لبنان الشمالي اعتصاماً في طرابلس للمطالبة بحقوقهم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.وطالب المعتصمون اثناء الاعتصام من الحكومة تطبيق ٣ شروط قبل عودتهم للتعليم في المهنيات:- دفع ما تبقى من مستحقاتهم والذي يبلغ ٣٥٪؜ من المبلغ الاجمالي من السنة الفائتة.- رفع بدل النقل لهم لكي يتمكنوا من الوصول الى المعاهد- تغيير نظام الدفع لهم من سنوي الى فصلي او شهري