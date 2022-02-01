دعوى من المطران عودة بحق والد الطفلة التي تعرضت لخطأ طبي في مستشفى "الروم"... هذا مصيرها

أرجأت محكمة إستئناف الجنح في بيروت برئاسة القاضية هبة عبدالله البتّ في الدعوى المرفوعة من قبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بوجه فوزي مشلب والد الطفلة صوفي التي تعرضت لخطأ طبي في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي(الروم)، الى 15/3/2022 بسبب عدم إكتمال الهيئة، وقد حضر الجلسة المحامي جورج خوري بوكالته عن مشلب، والمحامية منى ضاهر من مكتب المحامي غابي زيادة بوكالته عن المطران عوده.