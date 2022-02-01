لبنان

دعوى من المطران عودة بحق والد الطفلة التي تعرضت لخطأ طبي في مستشفى "الروم"... هذا مصيرها

Lebanon 24
01-02-2022 | 06:00
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أرجأت محكمة إستئناف  الجنح في بيروت برئاسة القاضية هبة عبدالله البتّ في الدعوى المرفوعة من قبل  متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة بوجه فوزي مشلب والد الطفلة صوفي التي تعرضت لخطأ  طبي في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي(الروم)، الى 15/3/2022 بسبب عدم إكتمال الهيئة، وقد حضر الجلسة المحامي جورج خوري بوكالته عن مشلب، والمحامية منى ضاهر من مكتب المحامي غابي زيادة بوكالته عن المطران عوده.
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