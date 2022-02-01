لبنان

"التوحيد العربي" يشيد بدور "المعلومات" في كشف شبكات تجسّس إسرائيلية

Lebanon 24
01-02-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-913630-637793180960104168.jpg
Doc-P-913630-637793180960104168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشادت امانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، "بالعملية النوعية لشعبة المعلومات في كشف وتفكيك 17 شبكة تجسس إسرائيلية كانت تنشط على الأراضي اللبنانية".
 
واعتبر البيان ان "هذه العملية تأتي من ضمن التصدي للحرب المفتوحة التي يشنها العدو الإسرائيلي ضد لبنان"، وقال: "ان الدور الإسرائيلي في لبنان لم يتوقف لتحقيق أهدافه التخريبية ولإحداث حالة من الفوضى وإثارة الفتنة الداخلية. إن توقيف هذه الشبكات الإسرائيلية  يثبت مرة أخرى على المهنية العالية التي تتمتع بها شعبة المعلومات وتضعها في مصاف الاجهزة الامنية المتقدمة في العالم". 

وشدد البيان على "أهمية التنسيق القائم بين مختلف الاجهزة الامنية والعمل المشترك بينها، بشكل يؤكد مدى الاحتراف الامني اللبناني ويعزز الاطمئنان على الوضع الامني في لبنان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2022-02-01
11:16 | 2022-02-01
11:10 | 2022-02-01
11:02 | 2022-02-01
10:49 | 2022-02-01
10:43 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website