"التوحيد العربي" يشيد بدور "المعلومات" في كشف شبكات تجسّس إسرائيلية

أشادت امانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، "بالعملية النوعية لشعبة المعلومات في كشف وتفكيك 17 شبكة تجسس إسرائيلية كانت تنشط على الأراضي اللبنانية".

واعتبر البيان ان "هذه العملية تأتي من ضمن التصدي للحرب المفتوحة التي يشنها العدو الإسرائيلي ضد لبنان"، وقال: "ان الدور الإسرائيلي في لبنان لم يتوقف لتحقيق أهدافه التخريبية ولإحداث حالة من الفوضى وإثارة الفتنة الداخلية. إن توقيف هذه الشبكات الإسرائيلية يثبت مرة أخرى على المهنية العالية التي تتمتع بها شعبة المعلومات وتضعها في مصاف الاجهزة الامنية المتقدمة في العالم".وشدد البيان على "أهمية التنسيق القائم بين مختلف الاجهزة الامنية والعمل المشترك بينها، بشكل يؤكد مدى الاحتراف الامني اللبناني ويعزز الاطمئنان على الوضع الامني في لبنان".