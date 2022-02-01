لبنان

في "الحمرا"... اشارات السير خارج الخدمة (صور)

Lebanon 24
01-02-2022 | 06:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن عطل طرأ على اشارات المرور في منطقة "الحمراء" ما جعل الألوان الثلاثة تعمل في آن معا، وبالتالي ما تسبب بنوع من الضياع في صفوف المواطنين الذين لا يعملون متى يمرون ومتى يقوفون.
 
 
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اشارات المرور

الحمرا

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