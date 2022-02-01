اللبنانيون يعودون الى "الرتي" وتصليح الأحذية... والدفع بالدولار

ارتفعت أسعار الثياب والأحذية بشكل كبير في الأسواق اللبنانية ما جعلها خارج القدرة الشرائية المتوافرة عند الشريحة الأوسع من اللبنانيين، ما فرض عليهم نمط حياة جديدا بعيدا عن النمط الاستهلاكي الذي اتبعوه لسنوات طويلة.وفي التفاصيل أن عددا لا بأس به من المواطنين يلجأون الى تصليح ملابسهم القديمة عند الخياطين وكذلك أحذيتهم عن "الكندرجيي"، ما ادى الى عودة ظهور هذه المهن التي اختفت لفترة طويلة من الزمن.واللافت ان عمليات التصليح، وفي جزء كبير منها، تحتسب وفقا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، اذ ان مختلف البضائع التي يحتاجها الخياطون و"الكندرجيي" يتم شراؤها بالدولار.