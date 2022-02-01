لبنان

عمال ومستخدمو "كهرباء لبنان" يعلقون إضرابهم المقرّر غداً

Lebanon 24
01-02-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-913640-637793192436215711.jpg
Doc-P-913640-637793192436215711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بعد اجتماعها الدوري أنه "بعد ان وافق مجلس الوزراء على شمول المصالح المستقلة والمؤسسات العامة بالمساعدة الاجتماعية وزيادة بدل النقل وتحسسا منها بالأوضاع العامة التي تمر بها البلاد والعباد، قررت النقابة تعليق الاضراب المقرر يوم الاربعاء 2/2/2022 لغاية الجمعة 4/2/2022 ضمناً".
 
وأضاف البيان: "تؤكد النقابة الطلب من مجلس الوزراء مجتمعا مساءلة وزير الطاقة والمياه اين اصبح ترميم المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان جراء الانفجار المشؤوم في 4 آب 2020، في حين نراه يصر على طلب سلفة لتمويل شركات مقدمي الخدمات من ضمن الموازنة، علما ان النقابة طلبت في بياناتها السابقة من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه، مع تأكيدنا أن هذا المشروع لم يحقق الاهداف المبتغاة التي وضعها مجلس الوزراء وفشل فشلاً ذريعاً على كافة الصعد ناسين او متناسين ما يعانيه العمال والمستخدمين في المؤسسة صيفا وشتاء جراء عدم ترميم المبنى المركزي".
 
ووعدت النقابة "العمال والمستخدمين انها بصدد اعداد مشروع خاص جراء تآكل الرواتب نتيجة ارتفاع الدولار وانهيار الليرة لحفظ حقوقهم سترفعه لاحقا إلى مجلس ادارة المؤسسة لدراسته واقراره وابلاغه لمعالي وزير الطاقة ومجلس الوزراء للموافقة عليه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2022-02-01
11:16 | 2022-02-01
11:10 | 2022-02-01
11:02 | 2022-02-01
10:49 | 2022-02-01
10:43 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website