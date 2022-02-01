ميقاتي وصل الى مطار أنقرة

وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري بعد ظهر اليوم الى تركيا في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .وكان في استقباله في مطار انقرة والي انقرة واصب شاهين ، رئيس بلدية انقرة منصور يافاش وسفير لبنان في تركيا غسان المعلّم.وقد القى رئيس حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس ميقاتي، قبل ان ينتقل والوفد الوزاري الى ضريح مؤسس تركياأتاتورك، وهي المحطة الاولى في الزيارة الرسمية.