تراجع كبير بسعر طن الترابة... كم بلغ هذا الاسبوع؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية، بتراجع مئتين وستين ألف ليرة للطن عن الأسبوع الماضي، على أن يعمل بهذا السعر من 2/2/2022 لغاية 9/2/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.