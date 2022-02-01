لبنان

بآلة حادة... طبيب أسنان يُقتل داخل عيادته (صور)

Lebanon 24
01-02-2022 | 07:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام المدعو "اسعد فهد" بطعن طبيب الأسنان "ايلي جاسر" بآلة حادة في عيادته في بلدة إبلح.
 
وعمل عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى الخوري العام في زحلة.
 
وبعد دقائق من وصول الطبيب الى المستشفى فارق الحياة متأثرا بجراحه.
 
 
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