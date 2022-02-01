إصدار مذكرة إحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

أفادت معلومات للـ"ال بي سي" أنّ القاضية غادة عون أصدرت مذكرة إحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى "الشعب يريد إصلاح النظام".