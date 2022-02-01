"القوات" تردّ على "الأخبار": لا أحد في لبنان يمكن أن يكون بديلاً من أحد

صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "ورد اليوم في صحيفة "الأخبار" مقالة للصحافي نقولا ناصيف بعنوان "المفتي: السنة ليسوا رزقا سائبا لأحد، تسجيل لجعجع مبتهجا بخروج الحريري: سينسونه بعد أيام وسآتي بكل جماعته"، وهذه المقالة لا علاقة لها بالواقع ولا الحقيقة ومن نسج المطابخ المعروفة.وتؤكد الدائرة أن الصحافي ناصيف الذي كنا نجل ونحترم، تبين ويا للأسف، عكس ذلك تماما، حيث طالعنا بمقالة مليئة بالمغالطات والأكاذيب والتلفيقات.وتنفي "القوات اللبنانية" جملة وتفصيلا كل ما هو وارد في مقالة ناصيف، وتعيد التأكيد أنه إذا كان القليل قد فرقنا عن الرئيس سعد الحريري، فإن الكثير قد جمعنا به في مسيرة نضالية على مدى 16 عاماً.إن القاصي يعلم كما الداني الدور الذي لعبته صحيفة "الأخبار" وما زالت في محاولة تشتيت الخط السيادي وضربه، وبالمناسبة تؤكد "القوات" أن لا أحد في لبنان يمكن ان يكون بديلاً من أحد، و"القوات اللبنانية" ليست في هذا الوارد أصلا".