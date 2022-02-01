دريان التقى شقير والخطيب.. هرموش: إنها أيام مصيرية ولا يمكن أن نستقيل من مسؤوليتنا الوطنية والإسلامية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، وجرى البحث في الشؤون الاقتصادية والمعيشية وآخر التطورات على الساحة اللبنانية.كما استقبل الوزير السابق طارق الخطيب وتم تداول الاوضاع العامة.والتقى مفتي الجمهورية النائب السابق أسعد هرموش يرافقه نجله براء.وبعد اللقاء قال هرموش: "كان من الطبيعي بعد الزلزال الكبير الذي أعقب اعتذار وتعليق العمل السياسي لدولة الرئيس سعد الحريري أن نزور سماحته، فهو المرجعية الدينية التي تتكامل مع مرجعيتنا السياسية".اضاف:" جئنا إلى دار الفتوى لنقول أن المسلمين السنة في لبنان هم مكون أساسي في تركيبة وانطلاق دولة لبنان الكبير، نحن من أسس بالشراكة مع المسيحيين هذا البلد، ونحن الوجه الحضاري بهذا البلد، لا يمكن أن نستقيل ولا يمكن أن نحبط، ونقول بالفم الملآن أن سماحة مفتي الجمهورية بتكامله مع أصحاب الدولة رؤساء الحكومة وبالتحديد بداية مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي، نستطيع بهذا التعاون وبهذا التكامل أن نسد الثغرة التي أخليت بغياب دولة الرئيس سعد الحريري".واكد "إنها أيام مصيرية خطيرة، لحظة تاريخية، لا يمكن أن نستقيل من مسؤوليتنا الوطنية والإسلامية، يجب أن نحصن الساحة بالدفع نحو التفاهم مع شركائنا في الوطن لتمرير استحقاق الانتخابات النيابية، ولانبثاق سلطة سياسية جديدة، ونحن نسجل ارتياحنا لزيارة فخامة الرئيس لدار الفتوى، ولزيارة سماحته للسرايا الحكومية، هذه الزيارتان أكدتا أن مرجعيتنا الدينية والسياسية على مستوى المرحلة، وعلى مستوى الصعاب، وعلى مستوى المسؤوليات".