لسائقي الشاحنات... إليكم هذا الخبر المهمّ

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:بناءً لقرار محافظ جبل لبنان، يُمنَع مرور الشاحنات المتجهة من بيروت إلى البقاع ابتداءً من مفرق بسوس بتاريخ اليوم 01-02-2022 اعتباراً من الساعة 14،00، بسبب تراكم الثلوج على جوانب الطريق مما أدى إلى تضييق من مساحتها، وقد تسبّب ذلك بزحمة سير.وسيعاد السماح للشاحنات بالمرور عند الساعة 19،00 إذا كانت حالة الطريق تسمح بذلك.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.