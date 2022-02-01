بري استقبل وزير خارجية الفاتيكان في عين التينة

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير والوفد المرافق بحضور سفير الفاتيكان في لبنان المونسينور جوزيف سبيتري حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.وبعد اللقاء تحدث المطران غالاغير قائلا: اللقاء مع الرئيس بري كان إيجابياً وصريحاً ونقلت لدولته اهتمام قداسة البابا وقلقه على لبنان واللبنانيين في هذه الايام.وتابع لقد كنت مهتماً لمعرفة رؤية وآراء دولة الرئيس بري وهي آراء مستنيرة وأعتقد اننا نستطيع التقدم الى الأمام من خلال حوارنا بين الأطراف السياسية المتعددة في لبنان، وهي أيضا مساعدة لنا لفهم طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيين.وختم: لنا في الكرسي الرسولي مساهمات متواضعة الى اللبنانيين من اجل تشجعيهم كي لا يفقدوا الأمل خاصة في هذه اللحظات الصعبة على الجميع، ونأمل ان يحمل المستقبل أيام أفضل للبنان.