كلاس استقبل سفير إندونيسيا وعبد السلام هنية ووفدا من متقاعدي اللبنانية

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في مكتبه في الوزارة، سفير جمهورية إندونيسيا الدكتور هاجريانتو توهوري، وبحث معه تفعيل العلاقة الثنائية بين البلدين، بالاستناد إلى رسالة النيات الموقعة في العام 2017.كما استقبل كلاس مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في دولة فلسطين عبد السلام هنية، في حضور المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، وتم البحث في سبل تطوير العلاقات اللبنانية - الفلسطينية في المجالين الشبابي والرياضي.والتقى وفدا من الاساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية ضم رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في الجامعة الدكتور شبيب دياب والدكتورة سهام حرب والدكتور جعفر عبد الخالق والدكتور انطوان الصياح.وعرض الوفد أوضاع قدامى أساتذة الجامعة و"وجوب إنصافهم لجهة تصحيح الرواتب والمساهمات الاضافية". وشدد الاساتذة على "ضرورة تفعيل عطاءات ومساعدات صندوق تعاضد الأساتذة وزيادة تمويله، حتى يستجيب لحاجات المتقاعدين الاستشفائية والعلاجية والدوائية".وشرح الوزير كلاس للوفد "الآلية الهادئة والعقلانية التي يتم درسها في مجلس الوزراء والهادفة الى ردم الفجوة بين معاشات التقاعد وبين التعديلات والزيادات الواجب ضمها الى مشروع الموازنة"، موضحا انه "على تنسيق دائم مع رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران". ونوه بـ"الجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، كوزير وصاية وحريص على حقوق الجامعة وكرامة اهلها".