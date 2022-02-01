لبنان

الجيش: دهم منازل وتوقيف مطلوبين في منطقة الشراونة

Lebanon 24
01-02-2022 | 08:27
A-
A+
Doc-P-913692-637793260459176664.jpg
Doc-P-913692-637793260459176664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 31 / 1 / 2022، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة الشراونة- بعلبك على خلفية إشكال وقع بين أفراد من عائلتي صعب وجعفر لأسباب شخصية، واستخدمت خلاله الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية ما أدى حينها إلى إصابة المطلوبَين (م.ص) و(ر.ج) والمواطنَين (ف.ج) و(ع.ج). وقد أوقفت القوة خلال عملية الدهم المواطن (ع.م.ج)، المطلوب في حادثة بتدعي التي أودت بحياة مواطنين من آل فخري، كما ضبطت كمية من المواد المخدرة وعدداً من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها، إضافة إلى عدد من كاميرات المراقبة وأعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2022-02-01
11:16 | 2022-02-01
11:10 | 2022-02-01
11:02 | 2022-02-01
10:49 | 2022-02-01
10:43 | 2022-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website