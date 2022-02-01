بعد حديث عن تعليق الاضراب.. اتحادات النقل تنفي وهذا جدول بأماكن التجمع

صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان البيان التالي:
"تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اخبارا عن محاولات لحل الازمة واتصالات من اجل تعليق او الغاء الاضراب حول تحرك النقل البري غدا، يهم نقابات قطاع النقل البري في لبنان نفي ذلك نفيا قاطعا كل ما جاء حول هذا الكلام، وهي ماضية باصرار في تنفيذ التحرك يوم غد على جميع الاراضي اللبنانية وعلى ابعد مستوى، اقتضى للتوضيح".
واكد البيان "عدم وجود اي اتصالات، لا سيما وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثمانية وزراء خارج البلاد"، كما اكد ان "الاتحادات والنقابات لم تعلق هذا الاضراب ما لم يقر مجلس الوزراء بنود الاتفاق المعقود مع رئيس الحكومة بتاريخ 26/10/2021".
اليكم جدول بمواقع التجمع للإضراب
2 – 3 – 4 شباط 2022 من الساعة 5:00 حتى الساعة 15.00
بيروت الكبرى: مستديرة الدورة
•فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات)
•الطريق البحرية
•تقاطع كاليري سمعان
•تقاطع كنيسة مار مخايل
•تقاطع المشرفية
•مستديرة الكفاءات
•مثلث خلدة
•مفرق بشامون – عرمون
•مثلث الحازمية
•مفرق الريجي – الحدث
هذه هي خارطة الطرق المقطوعة في" خميس الغضب"
التحركات مستمرّة.. إليكم خارطة جديدة بالطرقات المقطوعة
•تقاطع الحدث – الكفاءات
•طريق المطار القديمة - مثلث الكوكودي
•المدينة الرياضية
•مرفأ بيروت.
•جسر البربير
•نفق البربير
•تقاطع بشارة الخوري
•نفق بشارة الخوري
••طريق المزرعة - تقاطع محمصة الرفاعي والكولا
•مثلث الاونيسكو
•مثلث الدكوانة
•مستديرة المكلس
•انطلياس – الفوار
•مثلث نهر الموت
•مثلث الاوزاعي - الجناح - مستديرة رياض الصلح
جبل لبنان:
•مفرق نهر ابراهيم / الأتوستراد الشمالي
•عمشيت / الأتوستراد الشمالي (محلات الرحباني)
•مستديرة عاليه
•مثلث بحمدون
•مستديرة بعقلين
•جسر الدامور - بيت الدين
•اوتستراد ضبية – الذوق/ مفرق يسوع الملك
الجنوب والنبطية:
•مدخل صيدا الشمالي
•جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين
•مستديرة كفرمان / النبطية.
•ساحة البص / صور
•جسر الزهراني
•مثلث صف الهوا – بنت جبيل
•ساحة مرجعيون
•مرفأ صيدا
•مرفأ صور
البقاع:
•ضهر البيدر- مفرق فالوغا
•طريق ترشيش- مفرق التويتي
•مثلث الحمرا - بلازا
•مثلث راشيا – ضهر الاحمر
•مفرق قب الياس
بعلبك / الهرمل:
مدخل بعلبك الجنوبي - دورس
مدخل الهرمل الجنوبي - جسر العاصي
مفرق اللبوة – عرسال / الطريق العام
الشمال/ عكار:
•مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)
•طريق الضنية – كفر حبو
•نفق شكا – الخطين
•الطريق البحرية - الهري
•مستديرة العبدة
•جسر البترون
•ساحة اميون
••طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر
•دير عمار – المنية – الطريق الدولية
•مرفأ طرابلس